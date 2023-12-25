Зеленський призначив до АМКУ ще одного представника Донеччини

Денис Клюшніков Фото: Донецька ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив до АМКУ ще одного представника з Донецької області. Державним уповноваженим Антимонопольного комітету України призначено Дениса Клюшнікова.



Указ про це Президент України Володимир Зеленський підписав 25 грудня.



"Призначити Клюшнікова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі.



За даними ЗМІ, Клюшников, 1978 року народження, з листопада 2019 року обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.



1999 року закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання та спорту, 2006 року - Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.