Оккупанты за сутки обстреляли Донетчину: повреждены жилые дома, инфраструктурный объект, есть погибшие

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Игорь Мороз

За прошедшие сутки, 26 декабря, оккупационные войска РФ продолжали атаковать ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов есть значительные разрушения. В частности, под огонь попали пять громад. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По информации Мороза, ситуация в регионе следующая:





На Донецком направлении в Авдеевке 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден инфраструктурный объект. В Марьинской громаде 1 человек погиб в Красногоровке и 1 ранен в Константиновке. В Курахово повреждено 6 многоэтажек. В Очеретинской громаде поврежден дом в Орловке, обстреляна Новобахмутовка.





На Горловском направлении в Торецкой громаде погибли 3 человека: 2 в Торецке и 1 в Пивничном.

На Лисичанском направлении обстреляны три улицы Переездного Звановской громады и три улицы Северска. В Лиманской громаде под огнем Торское и Заречное.





Напомним, оккупанты за прошедшие сутки, 26 декабря, атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате атаки пять жителей погибли, трое людей – травмированы.