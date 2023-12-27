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Окупанти за добу обстріляли Донеччину: пошкоджено житлові будинки, інфраструктурний об`єкт, є загиблі

27 грудня 2023, 10:37

Окупанти за добу обстріляли Донеччину: пошкоджено житлові будинки, інфраструктурний об`єкт, є загиблі

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Ігор Мороз Окупанти атакували Донеччину. Фото: Ігор Мороз

Минулої доби, 26 грудня, окупаційні війська РФ продовжували атакувати низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів є значні руйнування. Зокрема, під вогонь потрапили п'ять громад. Про це повідомив в.о голови Донецької ОВА Ігор Мороз.

За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку в Авдіївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Красногорівці і 1 поранена у Костянтинівці. У Кураховому пошкоджено 6 багатоповерхівок. В Очеретинській громаді пошкоджено будинок в Орлівці, обстріляна Новобахмутівка.



На Горлівському напрямку у Торецькій громаді загинули 3 людини: 2 у Торецьку і 1 у Північному.

На Лисичанському напрямку обстріляні три вулиці Переїзного Званівської громади і три вулиці Сіверська. У Лиманській громаді під вогнем Торське і Зарічне.



Нагадаємо, окупанти минулої доби, 26 грудня, атакували населені пункти Донецької області . Внаслідок атаки п'ять мешканців загинули, троє людей – травмовані.

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