Германия установила личности россиян обстреливавших Гостомель

Германия установила личности россиян, которых подозревают в целенаправленных обстрелах по мирным жителям в Гостомеле, среди которых был гражданин ФРГ, пишет Spiegel.



Это первое расследование Берлина военных преступлений в Украине. Как сообщает «Европейская правда», об этом DPA заявил федеральный министр юстиции Марко Бушманн.



По словам чиновника, лиц, подозреваемых в обстрелах, и ответственных офицеров уже идентифицировали.



«Если мы поймаем виновных, мы выдвинем обвинения. А если Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, поймает этих людей, мы предоставим доказательства, чтобы можно было успешно выдвинуть обвинения», – отметил Бушманн.



До открытия этого конкретного расследования Федеральная прокуратура уже начала так называемое структурное расследование вероятных военных преступлений во время российской агрессии против Украины в марте 2022 года.



Цель состоит в том, чтобы сначала собрать доказательства без конкретных обвиняемых, например, путем допроса свидетелей, которые ищут убежища в Германии.



Подобный подход был применен в отношении военных преступлений в Сирии, где уже вынесли несколько приговоров. Немецкие власти выпустили призывы на украинском, русском и английском языках, чтобы убедить людей делиться своим опытом с полицией.



Ранее офис прокурора Международного уголовного суда подтвердил, что получал обращение от бывшего полковника российской разведки Игоря Саликова, который сбежал в Нидерланды и заявил о готовности свидетельствовать о военных преступлениях РФ.