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Німеччина встановила особи росіян, які обстрілювали Гостомель

27 грудня 2023, 13:50

Німеччина встановила особи росіян, які обстрілювали Гостомель

Німеччина встановила особи росіян, яких підозрюють у цілеспрямованих обстрілах по мирних жителях у Гостомелі, серед яких був громадянин ФРН, пише Spiegel.

Це перше розслідування Берліна воєнних злочинів в Україні. Як повідомляє «Європейська правда», про це DPA заявив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн.

За словами чиновника, осіб, які підозрюються в обстрілах, та відповідальних офіцерів вже ідентифікували.

«Якщо ми спіймаємо винних, ми висунемо звинувачення. А якщо Україна чи інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, ми надамо докази, щоб можна було успішно висунути звинувачення», – зазначив Бушман.

До відкриття цього конкретного розслідування Федеральна прокуратура вже розпочала так зване структурне розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської агресії проти України у березні 2022 року.

Мета полягає в тому, щоб спочатку зібрати докази без конкретних обвинувачених, наприклад шляхом допиту свідків, які шукають притулку в Німеччині.

Подібний підхід був застосований до воєнних злочинів у Сирії, де вже винесли кілька вироків. Німецька влада випустила заклики українською, російською та англійською мовами, щоб переконати людей ділитися своїм досвідом із поліцією.

Раніше офіс прокурора Міжнародного кримінального суду підтвердив, що отримував звернення від колишнього полковника російської розвідки Ігоря Салікова, який втік до Нідерландів і заявив про готовність свідчити про воєнні злочини РФ.

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Розслідування РФ воєнні злочини

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