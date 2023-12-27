В Торецкой громаде остаются 39 детей, подлежащих принудительной эвакуации

В Донецкой области в Торецком громаде, которая находится под постояннм обстрелом со стороны РФ остаются 39 детей подлежащих принудительной эвакуации.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Павел Челпых на брифинге, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа.

«Уже два месяца мы выполняем мероприятия по принудительной эвакуации детей из Торецкой общины. К началу выполнения этих работ было 240 детей на территории этой общины, в ходе эвакуации еще дополнительно было выявлено 58 детей. В настоящее время всего на территории Торецкой общины еще 39 детей», — сказал Челпых.

Также он добавил, что на прошлой неделе было заседание областной комиссии техногенной и экологической безопасности, на котором было принято решение продлить принудительную эвакуацию детей из опасных населенных пунктов Донецкой области.

«Дано поручение главам общин и руководителям районов предоставить предложения о необходимости эвакуации принудительным способом. Так, в настоящее время на территории Константиновской общины находятся около 2 тыс. детей. В то же время, мы пока не рассматриваем принудительную эвакуацию в Константиновской общине. Сейчас только по Торецку, где остались еще дети», — сообщил Челпых.