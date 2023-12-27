У Торецькій громаді залишаються 39 дітей, які підлягають примусовій евакуації

У Донецькій області в Торецькій громаді, яка знаходиться під постійним обстрілом з боку РФ, залишаються 39 дітей, які підлягають примусовій евакуації.

Про це повідомив заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВ Павло Челпих на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Вже два місяці ми виконуємо заходи щодо примусової евакуації дітей із Торецької громади. На початок виконання цих робіт було 240 дітей на території цієї громади, під час евакуації ще додатково було виявлено 58 дітей. Наразі всього на території Торецької громади ще 39 дітей», - сказав Челпих.

Також він додав, що минулого тижня було засідання обласної комісії з техногенної та екологічної безпеки, на якому було ухвалено рішення продовжити примусову евакуацію дітей із небезпечних населених пунктів Донецької області.

«Дано доручення главам громад та керівникам районів надати пропозиції щодо необхідності евакуації примусовим способом. Так, зараз на території Костянтинівської громади перебувають близько 2 тис. дітей. Водночас ми поки що не розглядаємо примусову евакуацію в Костянтинівській громаді. Зараз тільки Торецьком, де залишилися ще діти», — повідомив Челпих.