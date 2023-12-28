В Минобороны РФ в очередной раз заявили о работе ПВО: в оккупированном Крыму сбили два БПЛА

Над территорией временно оккупированного Россией Крыма сбили два беспилотника сегодня, 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым.



Напомним, ранее мы писали, что 28 декабря в оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов.