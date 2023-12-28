У Міноборони РФ вкотре заявили про роботу ППО: в окупованому Криму збили два БПЛА

Над територією тимчасово окупованого Росією Криму збили два безпілотники сьогодні, 28 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територією Республіки Крим.



Нагадаємо, раніше ми писали, що 28 грудня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів.