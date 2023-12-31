Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ракетный обстрел Днепра 29 декабря: возросло количество погибших

31 декабря 2023, 09:59

Ракетный обстрел Днепра 29 декабря: возросло количество погибших

В Днепре снова возросло количество жертв. Фото: Сергей Лысак В Днепре снова возросло количество жертв. Фото: Сергей Лысак

В Днепре увеличилось количество погибших в результате ракетного обстрела, который произошел 29 декабря. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«В больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Это 45-летний мужчина. Медики до последнего сражались за него», — написал он.

По его словам, в результате ракетных ударов по Днепру погибли 7 человек.

Лысак уточнил, что в больницах остаются 18 пациентов. В частности, полуторагодовалый мальчик. Большинство травмированных — в среднем состоянии. Двое — тяжелые.

Напомним, 29 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В результате обстрела погибли не менее 30 человек, больше 160 пострадали. Силами ПВО было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Сергей Лысак
Места
Днепр
События
Война Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:31
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 декабря
18:53
В оккупированном Донецке под обстрел попал рынок, есть жертвы
14:30
На Донетчине за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов
13:17
16 погибших в Киеве, 1 января будет объявлено днем траура
12:50
Уже 15 погибших в Киеве в результате ракетной атаки РФ 29 декабря
12:10
В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание
11:30
В Киеве количество погибших из-за ракетной атаки РФ увеличилось до тринадцати человек
10:48
До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур
09:35
Из-за российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки пять человек получили ранения
08:45
На Донбассе ВСУ продвинулись к югу от Спорного — ISW
08:40
Силы ПВО ночью сбили пять «шахедов» оккупантов
08:00
В РФ сообщили о массированной атаке дронов в четырех областях
23:42
Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ►
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 декабря
17:25
Лукашенко встречал в Беларуси группу депортированных украинских детей — АР
16:58
СМИ: В России, возможно, сбили бомбардировщик Ту-22М, который атаковал Украину
16:15
Количество погибших в Запорожье из-за ракетной атаки РФ возросло до 7 человек, 13 ранены — ОВА
15:48
Подобные массированные воздушные атаки на Украину могут повториться — Умеров
14:42
На 13:00 известно о 18 погибших и 132 раненых в Украине вследствие массированной атаки РФ
13:14
В оккупированном Старобешево сообщают об ударе по ТЭС
все новости
10:46
В Белгороде возросло количество жертв в результате «прилета»
10:10
Армия РФ за сутки атаковала Донецкую область: четверо погибших, много раненых
09:59
Ракетный обстрел Днепра 29 декабря: возросло количество погибших
09:34
Оккупанты ударили по Невскому, разрушен жилой дом — Лысогор
08:35
Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили 21 «Шахед»
23:31
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 декабря
22:38
Три человека погибли и шестеро ранены из-за обстрелов Донетчины войсками РФ
22:05
Кураховская ТЭС в Донецкой области прекратила работу из-за российского обстрела
21:47
Войска РФ ударили «Искандером» по Селидово: один погибший, шесть раненых
20:13
Россия ударила ракетами по центру Харькова: есть пострадавшие
18:53
В оккупированном Донецке под обстрел попал рынок, есть жертвы
18:28
Минобороны РФ признало, что на Белгород упали обломки после работы ПВО. В городе 14 погибших и более 100 раненых
17:20
Взрывы и пожары в центре Белгорода произошли из-за ошибки российской ПВО — УП
15:15
В Белгороде заявили про обстрел центра города. Известно о погибших и раненых
14:30
На Донетчине за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов
13:17
16 погибших в Киеве, 1 января будет объявлено днем траура
12:50
Уже 15 погибших в Киеве в результате ракетной атаки РФ 29 декабря
12:10
В Херсоне российский дрон полностью разрушил админздание
11:30
В Киеве количество погибших из-за ракетной атаки РФ увеличилось до тринадцати человек
10:48
До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур
все новости
ВИДЕО
Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ► Что ждет оккупированные территории в 2024 году: эксперты дали прогнозы ►
29 декабря, 23:42
Взрывы в Белгороде: есть пострадавшие Взрывы в Белгороде: есть пострадавшие
29 декабря, 22:58
Владимир Злеленский посетил Авдеевку. Кадр из видео «Один из самых сложных участков фронта»: Зеленский посетил Авдеевку
29 декабря, 18:08
Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения. Фото: Офис генпрокурора Масштабный ракетный обстрел Украины: погибли 16 человек, еще 97 получили ранения — Офис генпрокурора
29 декабря, 13:41
Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА Атака на Одессу: разрушены дома, три человека погибли, более 20 — ранены
29 декабря, 11:52
Оккупанты атаковали Запорожье. Фото: Юрий Малашко Запорожье атаковали ракетами: двое погибших, 10 раненых, под завалами могут быть люди
29 декабря, 11:17

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама