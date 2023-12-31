Ракетный обстрел Днепра 29 декабря: возросло количество погибших

В Днепре снова возросло количество жертв. Фото: Сергей Лысак

В Днепре увеличилось количество погибших в результате ракетного обстрела, который произошел 29 декабря. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«В больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Это 45-летний мужчина. Медики до последнего сражались за него», — написал он.



По его словам, в результате ракетных ударов по Днепру погибли 7 человек.



Лысак уточнил, что в больницах остаются 18 пациентов. В частности, полуторагодовалый мальчик. Большинство травмированных — в среднем состоянии. Двое — тяжелые.



Напомним, 29 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В результате обстрела погибли не менее 30 человек, больше 160 пострадали. Силами ПВО было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.