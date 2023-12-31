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Ракетний обстріл Дніпра 29 грудня: зросла кількість загиблих

31 грудня 2023, 09:59

Ракетний обстріл Дніпра 29 грудня: зросла кількість загиблих

У Дніпрі знову зросла кількість жертв. Фото: Сергій Лисак У Дніпрі знову зросла кількість жертв. Фото: Сергій Лисак

У Дніпрі збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу, який стався 29 грудня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього», — написав він.

За його словами, внаслідок ракетних ударів по Дніпру загинули 7 людей.

Лисак уточнив, що у лікарнях залишаються 18 пацієнтів. Зокрема, півторарічний хлопчик. Більшість травмованих — у середньому стані. Двоє важкі.

Нагадаємо, 29 грудня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 30 людей, понад 160 постраждали. Силами ППО було знищено 114 із 158 повітряних цілей: 27 дронів Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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