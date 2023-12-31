ВСУ уничтожили более 400 оккупантов на Таврическом направлении

Украинские военнослужащие за 30 декабря уничтожили 466 российских оккупантов на Таврическом направлении. Об этом сообщили в пресс-службы объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.



«На Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 33 боевых столкновения и совершил 864 артобстрела», — говорится в сообщении.



В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать россиян. Наши воины и воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.



Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов неподалеку от Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.



На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отбито 8 атак.



ВСУ уничтожили 83 единицы. В частности, 8 танков, 7 ББМ, 16 артсистем, в частности — самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 «Тюльпан» и дивизионная самоходная 152-мм гаубица 2С19 «Мста-С», 1 средство ПВО – зенитный ракетный комплекс средней дальности 9K», 32 БпЛА, 15 автомобилей и 4 единицы спецтехники. Уничтожены 4 склада боеприпасов.



Напомним, российские войска устроили штурм Синьковки в Харьковской области 28 декабря. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины отбили атаку, ликвидировав не только технику, но и живую силу.