ЗСУ знищили понад 400 окупантів на Таврійському напрямі

Українські військовослужбовці за 30 грудня знищили 466 російських окупантів на Таврійському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.



«На Таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 33 бойові зіткнення і здійснив 864 артобстріли», — йдеться у повідомленні.



У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямі українські захисники та захисниці продовжують стримувати росіян. Наші воїни та воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.



Так, Сили оборони минулої доби відбили 5 атак окупантів неподалік Степного, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.



На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками та захисниками відбито 8 атак.



ЗСУ знищили 83 одиниці. Зокрема, 8 танків, 7 ББМ, 16 артсистем, зокрема самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 «Тюльпан» і дивізійна самохідна 152-мм гаубиця 2С19 «Мста-С», 1 засіб ППО – зенітний ракетний комплекс середньої дальності. 32 БпЛА, 15 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки. Знищено 4 склади боєприпасів.



Нагадаємо, російські війська влаштували штурм Сіньківки на Харківщині 28 грудня. Попри це Збройні сили України відбили атаку, ліквідувавши не лише техніку, а й живу силу.