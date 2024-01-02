Росія атакувала Київ ракетами — є руйнування та постраждалі, у багатьох районах зникло світло

Сьогодні з ранку Київ зазнав ракетної атаки. Внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі, повідомляє місцева влада.



За даними Київської міської військової адміністрації внаслідок ракетної атаки:

В Солом’янському районі, зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків;

В Деснянському р-ні попередньо є загоряння супермаркету;

В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

В Голосіївському районі падіння решток на відкритій території;

В Печерському районі — на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

В Оболонському районі є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень;

В Подільському р-ні загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку.

Шевченківський район — падіння решток на відкриту територію.

Відомо про 16 постраждалих у багатоповерховому будинку у Солом'янському районі Києва, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки, повідомив мер Віталій Кличко. 15 з них госпіталізували.



Через ракетний удар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням.



Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах Києва, повідомляє ДТЕК.



«Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім електропостачання», - заявили в компанії.



Зазначимо також, що електрики немає у Подільському районі столиці та деяких населених пунктах Київської області. Про це «Новини Донбасу» повідомили читачі.



Росія атакує Україну з ночі. Спочатку були запущені дрони, а вранці — крилаті ракети та ракети «Кинжал».