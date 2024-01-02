Росія атакувала Київ ракетами — є руйнування та постраждалі, у багатьох районах зникло світло

Сьогодні з ранку Київ зазнав ракетної атаки. Внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі, повідомляє місцева влада.
За даними Київської міської військової адміністрації внаслідок ракетної атаки:
Відомо про 16 постраждалих у багатоповерховому будинку у Солом'янському районі Києва, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки, повідомив мер Віталій Кличко. 15 з них госпіталізували.
Через ракетний удар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням.
Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах Києва, повідомляє ДТЕК.
«Щойно безпекова ситуація дозволить, обов'язково повернемо всім електропостачання», - заявили в компанії.
Зазначимо також, що електрики немає у Подільському районі столиці та деяких населених пунктах Київської області. Про це «Новини Донбасу» повідомили читачі.
Росія атакує Україну з ночі. Спочатку були запущені дрони, а вранці — крилаті ракети та ракети «Кинжал».