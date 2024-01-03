Минобороны РФ сообщает о ракетном обстреле в Белгородской области

Над Белгородской областью ПВО сбила 12 ракет сегодня, 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ТРК «Точка-У», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью.



Напомним, утром 3 января в российском городе Белгород была объявлена воздушная тревога.