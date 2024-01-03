Міноборони РФ повідомляє про ракетний обстріл у Білгородській області

Над Білгородською областю ППО збила 12 ракет сьогодні, 3 січня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Сьогодні вранці припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха» та ТРК «Точка-У», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО шість ракет ТРК «Точка-У» та шість ракет РСЗВ «Вільха» було знищено над Білгородською областю.



Нагадаємо, вранці 3 січня в російському місті Білгород було оголошено повітряну тривогу.