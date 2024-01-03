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В оккупированном Мариуполе «скорые» отказываются приезжать на вызов — горсовет

03 января 2024, 12:30

В оккупированном Мариуполе «скорые» отказываются приезжать на вызов — горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе скорая помощь отказывается ехать к людям. В городе не хватает медперсонала и автомобилей. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Отмечается, что одна из жительниц города пыталась вызвать скорую помощь для своей соседки. Женщине стало плохо, у нее было повышенное давление и сердцебиение, впрочем медики отказались приезжать, ведь вызов якобы не срочный. Отмечается, что ей порекомендовали дать таблетку и положили трубку.

В городском совете Мариуполя говорят, что такие случаи случаются часто и вызвать медиков достаточно сложно.

Еще одна жительница рассказала, что пыталась вызвать медиков к своей бабушке, которой стало плохо. Операторы скорой помощи полчаса расспрашивали женщину о симптомах, грубили и перенаправляли к участковому врачу. Женщина рассказала, что ее несколько раз спрашивали одно и то же, ведь просто не хотели приезжать.

Также сообщается, что в оккупированном россиянами городе есть проблемы с наличием лекарств от некоторых болезней. К примеру, одна из жительниц из-за этого вынуждена закупать лекарства для своего сына, у которого эпилепсия, в России. Кроме того, есть проблемы с поставками лекарств для людей с сахарным диабетом.

Напомним, российские оккупанты в Мариуполе обустраивают военную базу вблизи многоэтажки посреди уцелевшего жилого квартала города.

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