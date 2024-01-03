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В окупованому Маріуполі «швидкі» відмовляються приїжджати на виклик — міськрада

03 січня 2024, 12:30

В окупованому Маріуполі «швидкі» відмовляються приїжджати на виклик — міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі швидка допомога відмовляється їхати до людей. У місті не вистачає медперсоналу та автомобілів. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Зазначається, що одна із мешканок міста намагалася викликати швидку допомогу для своєї сусідки. Жінці стало погано, мала підвищений тиск і серцебиття, втім медики відмовилися приїжджати, адже виклик нібито не терміновий. Зазначається, що їй порекомендували дати пігулку та поклали трубку.

У міській раді Маріуполя кажуть, що такі випадки трапляються часто та викликати медиків досить складно.

Ще одна мешканка розповіла, що намагалася викликати медиків до своєї бабусі, якій погано стало. Оператори швидкої допомоги півгодини розпитували жінку про симптоми, грубили та перенаправляли до дільничного лікаря. Жінка розповіла, що її кілька разів питали те саме, адже просто не хотіли приїжджати.

Також повідомляється, що в окупованому росіянами місті є проблеми із наявністю ліків від деяких хвороб. Наприклад, одна з мешканок через це змушена закуповувати ліки для свого сина, який має епілепсію, в Росії. Крім того, є проблеми з постачанням ліків для людей із цукровим діабетом.

Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі облаштують військову базу поблизу багатоповерхівки посеред уцілілого житлового кварталу міста.

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