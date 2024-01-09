В Украине около 200 компаний занимаются дронами

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров рассказал, что сейчас в нашей стране работают около 200 компаний, занимающихся дронами, а производители оборонных технологий получают гранты от Brave1. Об этом сообщил правительственный портал.



По его словам, миллион дронов в год — реалистичная цифра.



«Это зависит от характеристик дронов про которые идет речь. К примеру, многие FPV можно сделать и более миллиона», — отмечает Федоров.



В соответствии с его утверждением, рынок разогнался гораздо быстрее, чем имеется денег, чтобы выкупать БпЛА.



Поэтому нужно увеличивать финансирование и открывать рынки, считает Вице-премьер. Он уверен, что конкуренция способна генерировать инновации.



Ранее Вооруженные силы Украины получили первую партию новых беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) AQ 400 Scythe.



19 декабря президент Украины Владимир Зеленский пообещал произвести миллион дронов в 2024 году.



В поселке Крынки Херсонской области ВСУ наносят удары FPV-дронами по технике оккупантов, уничтожая танки, грузовики и личный состав.