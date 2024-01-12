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Великобританія виділила найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни

12 січня 2024, 17:40

Великобританія виділила найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів на 2024 рік.

«Великобританія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни у розмірі 2,5 млрд фунтів. Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських військових», — сказав він у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Сунака, 200 млн фунтів із цього оборонного пакета буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів.

«Ми говоримо про дрони великого радіуса дії та морські дрони. Без деталей», — сказав прем'єр.

Відповідаючи на запитання, який радіус дії у ракетах, що надаються Великобританією Україні у складі нового пакета допомоги, Сунак нагадав, що минулого року саме Великобританія стала першою країною, яка передала далекобійні Storm Shadow і вони дали бажаний ефект.

«Президент України завжди мені говорив про системи великого радіуса дії… Я роблю все можливе, щоб реагувати та задовольняти ці потреби. Ми розуміємо, що цього року це буде ще більш актуальним із погляду конфлікту», — заявив він.

Прем'єр-міністр Великобританії також наголосив, що його країна розглядає потенціал довготривалої співпраці з Україною.

«З огляду на те, що Україна рухається у бік членства в НАТО, ми вважаємо дуже важливим допомогти вам у створенні оборонної промисловості щодо співпраці у сфері безпеки, включаючи виробництво дронів», — резюмував він.

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Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак виступив на пленарному засіданні Верховної Ради України. Він підтримав курс України на членство в НАТО і заявив, що Альянс стане від цього сильнішим.

«Сьогоднішня угода України та Великобританії у сфері безпеки підтримує ваш історичний вибір щодо вступу до НАТО. Я вважаю, що є законним місцем України в НАТО. Але річ не тільки в тому, яку користь НАТО принесе Україні, а й у тому, яку Україна принесе користь НАТО. Ваше розуміння сучасної війни приходить не з підручника, а з поля бою, ваші Збройні Сили — досвідчені, інноваційні та хоробрі. Україна належить до НАТО і НАТО буде сильнішою з вами», — сказав Сунак.

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