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Специально для войны РФ в Украине Иран разработал новый дрон-камикадзе — Sky News

10 января 2024, 13:15

Специально для войны РФ в Украине Иран разработал новый дрон-камикадзе — Sky News

Иран разработал для России новый ударный беспилотник Shahed-107. Армия РФ будет использовать его для ударов по Украине. Об этом сообщило британское издание Sky News.

Источник Sky News в службах безопасности утверждает, что Иран разработал новый ударный дрон Shahed-107 для войны России против Украины. А также, похоже, близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса «земля-земля».

Shahed-107 называют «взрывным и разведывательным» беспилотником, который, возможно, оснащен технологией поиска боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, используемые ВСУ.

Источник издания также рассказал, что «несколько единиц» специально разработанного беспилотника, возможно, было предложено России в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 млн долларов.

По словам источников, это отражает «значительную работу по проектированию сил, которую проводит Иран для поддержки интересов России по отношению к Украине».

Как отмечается, Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением.

Дрон длиной около 2,5 метров и размахом крыльев в три метра можно запускать с транспортного средства и, по оценкам, он будет иметь радиус действия до 1500 км.

Предполагается, что он будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта для поражения другими БПЛА или системами вооружения.

Источник в службе безопасности утверждает, что иранские силы безопасности провели испытания с россиянами на авиабазе в центральном Иране, включавшую беспилотники Shahed-107 и Shahed-136.

Кроме того, отмечается, что партнерство Ирана и России станет еще более значимым после поставок стране-агрессору иранских баллистических ракет класса «земля-земля».

Ранее сообщалось, что Россия планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана, поставки могут начаться уже этой весной.

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