В НАТО заверили, что продолжат помогать Украине

НАТО продолжит оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса 10 января.



«Союзники ясно дали понять, что они продолжат оказывать Украине крупную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие партнеры изложили планы по предоставлению миллиардов евро дополнительных возможностей в 2024 году», — говорится в заявлении.



Издание Skynews отмечает, что последние недели в Киеве растет обеспокоенность тем, что помощь может замедлиться, а многие западные страны обратили внимание на войну между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке. Тем не менее в Альянсе обещают помочь Украине отразить российскую агрессию.



«Совет НАТО-Украина собрался после недавней волны российских авиаударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре. Союзники решительно осудили атаки и наметили планы предоставить Украине дополнительные возможности на миллиарды евро в 2024 году», —написал исполняющий обязанности официального представителя альянса Дилай Уайт в соцсети Х.



Члены Альянса закупят около тысячи американских ракет ПВО Patriot для пополнения запасов, говорится в заявлении.



«Второй год подряд Путин пытается измотать Украину массовыми ударами, но ему это не удастся. Жестокая кампания России только укрепляет решимость Украины», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.