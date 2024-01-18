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В Константиновке 10-летняя девочка получила травму в результате взрыва

18 января 2024, 14:55

В Константиновке 10-летняя девочка получила травму в результате взрыва

В Константиновки Донецкой области 10-летняя девочка получила травму из-за взрывоопасного предмета. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. 

Установлено, что 10-летняя девочка играла взрывоопасным предметом, который принес ее брат. Ребенка госпитализировали с травмой бедра.

По предварительным выводам специалистов, в руках ребенка взорвался УЗРГМ (унифицированный пыл ручной гранаты модернизирован). Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 128 «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».

Напомним, в Донецке мужчина пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника. 

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