В Константиновке 10-летняя девочка получила травму в результате взрыва

В Константиновки Донецкой области 10-летняя девочка получила травму из-за взрывоопасного предмета. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Установлено, что 10-летняя девочка играла взрывоопасным предметом, который принес ее брат. Ребенка госпитализировали с травмой бедра.



По предварительным выводам специалистов, в руках ребенка взорвался УЗРГМ (унифицированный пыл ручной гранаты модернизирован). Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 128 «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».



Напомним, в Донецке мужчина пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.