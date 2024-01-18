У Костянтинівці 10-річна дівчинка отримала травму внаслідок вибуху

У Костянтинівці Донецької області 10-річна дівчинка зазнала травми через вибухонебезпечний предмет. Поліція порушила кримінальну справу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Встановлено, що 10-річна дівчинка грала вибухонебезпечним предметом, який приніс її брат. Дитину госпіталізували з травмою стегна.



За попередніми висновками фахівців, у руках дитини вибухнув УЗРГМ (уніфікований запал ручної гранати модернізований). Правоохоронці встановлюють обставини події.



За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 128 «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження».



Нагадаємо, у Донецьку чоловік постраждав внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника.