В оккупированном Луганске будут судить педофила: ему грозит пожизненное заключение

Во временно оккупированном Луганске перед «судом» предстанет мужчина 1969 года рождения, его обвиняют в совершении сексуальных действий в отношении малолетних. Об этом сообщили в оккупационном издании «Новости ЛНР».



Отмечается, что педофила задержали еще в июне 2023 года. По уточненной информации, он совершал развратные действия в присутствии малолетних на территории детской площадки в парке Дружба.



Правоохранительные органы установили личность и местонахождение злоумышленника. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в местных пабликах временно оккупированной Макеевки Донецкой области появилась информация о россиянине-маньяке, который нападает на женщин.