В окупованому Луганську судитимуть педофіла: йому загрожує довічне ув'язнення

У тимчасово окупованому Луганську перед «судом» постане чоловік 1969 року народження, його звинувачують у скоєнні сексуальних дій щодо малолітніх. Про це повідомили в окупаційному виданні «Новини ЛНР».



Зазначається, що педофіла затримали ще у червні 2023 року. За уточненою інформацією, він чинив розпусні дії у присутності малолітніх на території дитячого майданчика у парку Дружба.



Правоохоронні органи встановили особу та місцезнаходження зловмисника. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у місцевих пабликах тимчасово окупованої Макіївки Донецької області з'явилася інформація про росіянина-маніяка, який нападає на жінок.