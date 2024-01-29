В окупованому Донецьку частково припинено теплопостачання через обстріл. Фото: Олексій Кулемзін

У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька через сьогоднішній обстріл пошкоджено трубопровід. Внаслідок цього припинено подачу тепла. Про це повідомив так званий голова міста Олексій Кулемзін.



«Внаслідок обстрілу Калінінського району пошкоджено повітряний трубопровід, у зв'язку з чим припинено подачу теплоносія на будинки по вул. Червонофлотській та Антипова», — написав він.





За словами Кулемзіна, співробітники Філії «Донецьктепломережа» розпочали ремонтні роботи.





Нагадаємо, 29 січня в окупованому Донецьку стався обстріл. Число постраждалих зросло до трьох осіб. За його словами, жінки 1963 та 1999 р.н. та чоловік 1999 р.н. отримали поранення середнього ступеня тяжкості.