Житель Константиновки почти два года провел в российском плену, сегодня он вернулся домой

В российском плену житель Константиновки провёл почти два года. Сегодня он вернулся домой. Фото: Город Константиновка/Тelegram

Среди освобожденных сегодня из российского плена военнослужащих Украины есть как минимум один житель города Константиновки Донецкой области. Это Владислав Вербецкий. Со ссылкой на свои источники, об этом сообщил телеграм-канал «Город Константиновка»

Отмечается, что Владислав попал в плен еще 17 марта 2022 года. Произошло это в селе Сладкое Марьинского района Донецкой области.

По сообщению канала, оккупанты прислали его родственникам видео, где боец говорит, что он жив. Близкие Владислава почти два года назад попросили придать огласке эту информацию, чтобы помочь быстрее вернуть его домой.

Напомним, сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.