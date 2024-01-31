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Житель Костянтинівки майже два роки провів у російському полоні, сьогодні він повернувся додому

31 січня 2024, 15:53

Житель Костянтинівки майже два роки провів у російському полоні, сьогодні він повернувся додому

У російському полоні мешканець Костянтинівки провів майже два роки. Сьогодні він повернувся додому. Фото: Місто Костянтинівка/Тelegram У російському полоні мешканець Костянтинівки провів майже два роки. Сьогодні він повернувся додому. Фото: Місто Костянтинівка/Тelegram

Серед звільнених сьогодні із російського полону військовослужбовців України є як мінімум один мешканець міста Костянтинівка Донецької області. Це Владислав Вербецький. З посиланням на свої джерела, про це повідомив телеграм-канал «Місто Костянтинівка»

Наголошується, що Владислав потрапив у полон ще 17 березня 2022 року. Сталося це у селі Солодке Мар'їнського району Донецької області.

За повідомленням каналу, окупанти надіслали його родичам відео, де боєць каже, що він живий. Близькі Владислава майже два роки тому попросили оприлюднити цю інформацію, щоб допомогти швидше повернути його додому.

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців.

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