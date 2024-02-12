Путь, длиною в 5 стран: с ВОТ эвакуировали 80-летнюю женщину

Пенсионерка Антонина. Фото: Офис омбудсмена Украины

Пенсионерка Антонина отказалась от российского паспорта и была вынуждена преодолеть 5 стран на коляске, что бы попасть в Украину. Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.



Сообщается, что к омбудсмену обратилась женщина, которая рассказала, что ее мать в тяжелом состоянии и не может эвакуироваться. Родственников или знакомых, которые могли за ней ухаживать поблизости не осталось. Из-за отказа в получении российского паспорта женщина находилась в затруднительном материальном положении, потому что «пенсию» ей не выплачивали, а других средств существования у нее не было.



Работники Офиса омбудсмена совместно с Общественной организацией, занимающейся эвакуацией, организовали сопровождение женщины в течение всего времени с учетом рисков, которые могли возникнуть при пересечении границы.



24 января Антонина покинула свой дом и проехала временную оккупированную территорию Донецкой области, территории России, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. На каждом этапе Антонину сопровождали волонтеры, которые приобрели ей тележку и ходунки. «Несмотря на все сложности, 4 февраля Антонина наконец встретилась со своей дочерью в городе Львов. После долгих месяцев разлуки они теперь вместе в Киеве», — рассказали в офисе омбудсмена.