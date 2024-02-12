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Шлях, довжиною у 5 країн: із ТОТ евакуювали 80-річну жінку

12 лютого 2024, 22:46

Шлях, довжиною у 5 країн: із ТОТ евакуювали 80-річну жінку

Пенсіонерка Антоніна. Фото: Офіс омбудсмена України Пенсіонерка Антоніна. Фото: Офіс омбудсмена України

Пенсіонерка Антоніна відмовилася від російського паспорта і була змушена подолати 5 країн на візку, щоб потрапити до України. Про це повідомляє Офіс омбудсмена України.

Повідомляється, що до омбудсмена звернулася жінка, яка розповіла, що її мати у тяжкому стані та не може евакуюватися. Родичів чи знайомих, які могли її доглядати поблизу не залишилося. Через відмову в отриманні російського паспорта жінка перебувала у скрутному матеріальному становищі, бо «пенсію» їй не виплачували, а інших засобів існування не мала.

Працівники Офісу омбудсмена спільно із громадською організацією, що займається евакуацією, організували супровід жінки протягом усього часу з урахуванням ризиків, які могли виникнути під час перетину кордону.

24 січня Антоніна залишила свій будинок та проїхала тимчасову окуповану територію Донецької області, території Росії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі. На кожному етапі Антоніну супроводжували волонтери, які придбали їй візок та ходунки. «Незважаючи на всі труднощі, 4 лютого Антоніна нарешті зустрілася зі своєю дочкою у місті Львів. Після довгих місяців розлуки вони тепер разом у Києві», — розповіли в офісі омбудсмена.

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