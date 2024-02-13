«Это российская ИПСО»: в ВСУ опровергли потери под Селидово

Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидово в Донецкой области. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарновский.

«Это российская ИПСО», — заявил он на своем телеграм-канале.

Тарнавский подчеркнул, что таким образом противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении. Они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5 по 11 февраля) — 2947 человек.

«Что касается обстрелов россиянами Покровского района Донецкой области, то примерно в 10:40 утра 13 февраля 2024 года российские войска ударили из РСЗО «Ураган» по Цукурино Покровского района. Сотрудники ГСЧС обследовали местность и установили, что в результате обстрела повреждены два многоквартирных двухэтажных жилых дома по улице Светлой и легковой автомобиль. Пострадавших и погибших нет», — напомнил он.



Сегодня ранее российские «военкоры» заявили о нанесении удара по полигону под Селидово, на котором якобы находились до 1500 украинских военных.