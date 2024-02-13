«Це російська ІПСО»: у ЗСУ спростували втрати під Селидовим

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим у Донецькій області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарновський.



«Це російська ІПСО», — заявив він на своєму телеграм-каналі.



Тарнавський наголосив, що таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямі. Вони лише за добу 12 лютого становили 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5 по 11 лютого) – 2947 осіб.



«Щодо обстрілів росіянами Покровського району Донецької області, то приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ «Ураган» по Цукурино Покровському району. Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні двоповерхові житлові будинки по вулиці Світлій та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає», — нагадав він.



Сьогодні раніше російські «воєнкори» заявили про нанесення удару по полігону під Селидовим, на якому нібито перебували до 1500 українських військових.