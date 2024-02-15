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Окупанти вдарили по Куп`янському району за допомогою дрону: постраждали двоє людей

15 лютого 2024, 17:37

Окупанти вдарили по Куп`янському району за допомогою дрону: постраждали двоє людей

Окупанти вдарили по Куп`янському району за допомогою дрону. Фото: прокуратура Окупанти вдарили по Куп`янському району за допомогою дрону. Фото: прокуратура

Сьогодні вдень, 15 лютого, російська армія атакувала селище Дворічне Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

«За даними слідства, 15 лютого близько 12:00 держава-агресор атакувала безпілотником селище Дворічне Куп'янського району. Поранено двох мирних жителів — чоловікі віком 51 і 47 років», — йдеться у повідомленні.

Крім того, вранці російські військовослужбовці завдали авіаудару по селу Чорне Ольховатської громади. Зруйновано житловий будинок, інші приватні домоволодіння зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, російські війська 14 лютого о 16:16 вдарили по житловому будинку у селищі Великий Бурлук у Харківській області.

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