Окупанти вдарили по Куп`янському району за допомогою дрону: постраждали двоє людей

Окупанти вдарили по Куп`янському району за допомогою дрону. Фото: прокуратура

Сьогодні вдень, 15 лютого, російська армія атакувала селище Дворічне Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



«За даними слідства, 15 лютого близько 12:00 держава-агресор атакувала безпілотником селище Дворічне Куп'янського району. Поранено двох мирних жителів — чоловікі віком 51 і 47 років», — йдеться у повідомленні.

Крім того, вранці російські військовослужбовці завдали авіаудару по селу Чорне Ольховатської громади. Зруйновано житловий будинок, інші приватні домоволодіння зазнали пошкоджень.



Нагадаємо, російські війська 14 лютого о 16:16 вдарили по житловому будинку у селищі Великий Бурлук у Харківській області.