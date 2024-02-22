На данный момент Украина проигрывает — BILD

Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер выступил в ток-шоу на телеканале ARD и заявил, что у Запада нет решимости противостоять России, пишет немецкое издание BILD.



Он напомнил, что недавно канцлер и министр обороны Германии заложили первый камень нового оружейного завода на севере страны.



«Они празднуют, что наконец-то заложили первый камень нового оружейного завода. Не построили, а заложили первый камень. Через два года войны мы начинаем строить завод с первого камня. В этом-то и проблема. Россия с первого же дня, когда их дело было плохо под Киевом, их танковые колонны разгромили, но они перестроились на военную экономику. Они перестроили всю страну под эту войну. Конечно, это легче сделать в диктатуре, как у них, а не у нас. Но мы так и не перестроились. Как возможно, что мы не подумали о снарядах? Как возможно, что мы как Европа в семь с лишним раз экономически сильнее России, но не можем их произвести? Нужно решить, хотим ли мы предотвратить победу России. Такой решимости у нас нет. Вы говорите об усталости от войны. Но я думаю, что единственные, у кого есть право на усталость от войны, — это украинцы», — сказал Ронцхаймер.



На прямой вопрос телеведущей, проигрывает ли сейчас Киев, журналист ответил: «На данный момент Украина проигрывает. Это не значит, что они быстро потеряют всю территорию. Но то, что Россия оказалась в состоянии взять Авдеевку, означает, что они потихоньку захватывают территорию».



В качестве причин Ронцхаймер назвал преимущество ВС РФ в снарядах, авиабомбах, дронах и пехоте. Ранее российским военным удалось захватить село Победа на Марьинском направлении Донецкой области.