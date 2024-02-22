На цей момент Україна програє — BILD

Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер виступив у ток-шоу на телеканалі ARD і заявив, що Захід не має рішучості протистояти Росії, пише німецьке видання BILD.



Він нагадав, що нещодавно канцлер і міністр оборони Німеччини заклали перший камінь нового заводу зброї на півночі країни.



«Вони святкують, що нарешті заклали перший камінь нового збройного заводу. Не збудували, а заклали перший камінь. Через два роки війни ми починаємо будувати завод із першого каменю. У цьому й проблема. Росія з першого ж дня, коли її справи була погано під Києвом, їхні танкові колони розгромили, але вони перебудувалися на військову економіку. Вони перебудували всю країну під цю війну. Звісно, це легше зробити у диктатурі, як у них, а не в нас. Але ми так і не підлаштувалися. Як може бути, що ми не подумали про снаряди? Як це можливо, що ми як Європа в сім з лишком разів економічно сильніші за Росію, але не можемо їх виробити? Потрібно вирішити, чи хочемо ми запобігти перемозі Росії. Такої рішучості ми не маємо. Ви кажете про втому від війни. Але я думаю, що єдині, хто має право на втому від війни — це українці», — сказав Ронцхаймер.



На пряме питання телеведучої, чи зараз програє Київ, журналіст відповів: «На цей момент Україна програє. Це не означає, що вони швидко втратять усю територію. Але те, що Росія виявилася спроможною взяти Авдіївку, означає, що вони потихеньку захоплюють територію».



Як причини Ронцхаймер назвав перевагу ЗС РФ у снарядах, авіабомбах, дронах і піхоті. Раніше російським військовим вдалося захопити село Перемога на Мар'їнському напрямі Донецької області.