«Авдос пав, але життя наших хлопців дорожче» — Барабаш про події в Авдіївці

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш прокоментував вихід українських військових із Авдіївки Донецької області.



«Друзі, мовчав так довго, бо не вистачало слів. Прикро та боляче від втрати нашого українського міста. Але це не кінець», — наголосив Барабаш.



Він подякував усім підрозділам Сил оборони за довгий опір російським військам. Барабаш зазначив, що зараз ці військові потребують допомоги та підтримки з боку суспільства. Днями буде оголошено збирання коштів.



«Авдос упав, але життя наших хлопців дорожче», — сказав Барабаш, наголошуючи, що у пріоритеті не території, а здатна на оборону та контрнаступ армія.



Він додав, що, окрім підтримки бойових бригад на Авдіївському напрямку, ОВА продовжує працювати над забезпеченням гуманітарної допомоги переселенців із міста.

Нагадаємо, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.