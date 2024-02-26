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Внаслідок обстрілів Донецької області за минулу добу поранено п`ятьох людей

26 лютого 2024, 08:40

Внаслідок обстрілів Донецької області за минулу добу поранено п`ятьох людей

Російські окупанти минулої доби, 25 лютого, обстріляли низку населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атак п'ять мешканців регіону отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 25 лютого росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Кураховому, Закітному, Максимільянівці та Часовому Яру», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1872 особи, ще 4620 – травмовано. Загальна кількість жертв росіян подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, ЗСУ за добу відбили найбільше атак на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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