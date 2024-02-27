Президент Франції припустився можливості відправлення західних військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон припустив, що європейські країни можуть відправити війська до України. З такою заявою Макрон виступив після конференції в Парижі, де лідери 20 країн Європи обговорювали допомогу Україні, повідомило агентство Reuters.

Макрон підкреслив, що країни Європи «на даному етапі» не мають консенсусу з приводу відправки військ. Однак, додав він, «нічого виключати не можна». «Ми зробимо все, що маємо, щоб Росія не перемогла», — наголосив президент Франції.



Джерело Reuters в адміністрації президента США у свою чергу повідомило, що Сполучені Штати не мають планів відправляти війська в Україну, також таких планів, за його словами, немає і у НАТО.



Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи заяву Макрона, сказав: «Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити свої війська в Україну, є країни, які кажуть „ніколи“, до них належить Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію необхідно розглянути».



Макрон, у свою чергу, зазначив, що багато хто з тих, хто сьогодні говорить «ніколи» про відправку європейських військ в Україну, ті ж люди, які два роки тому відкидали можливість передачі українській стороні танків, літаків або далекобійних ракет.



«Давайте вже визнаємо, що ми часто запізнювалися на 6-12 місяців. У цьому була мета сьогоднішнього обговорення: все можливе, якщо це корисно для досягнення нашої мети», — сказав він.



Раніше повідомлялося, що Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії.