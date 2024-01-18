Франция изготовит для Украины 78 САУ Caesar

Франция изготовит 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для нужд украинской армии. Об этом в интервью Le Parisien заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню.



«В то время, когда западная военная помощь иссякает, Франция перешла в режим военной экономики», — отметил Лекорню.



Ранее, 3 октября, стало известно, что Франция предоставит Украине еще шесть самоходных 155 мм артиллерийских установок Caesar производства компании Nexter.



Напомним, 28 сентября, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню прибыл с официальным визитом в Киев.



Французская государственная страховая компания Bpifrance Assurance Export будет страховать французские компании, которые готовы инвестировать в Украину и активно участвовать в реконструкции страны, не дожидаясь завершения войны.