Окупанти вдарили по Костянтинівці ракетами: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, перебито водопровід

Армія РФ вдарила по Костянтинівці чотирма ракетами. Фото: ТГ-канал Типова Костянтинівка

Окупаційні війська РФ у ніч проти 1 березня обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури. Про це передає Суспільне. Донбас.



«Вночі чотирма ракетами російські війська вдарили містом. Постраждали адмінбудинки, будинки соціальної сфери, а також житлові будинки як приватні, так і багатоквартирні. Перебито водогін та лінії електромереж», — зазначив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.





З його слів, на місці працюють комунальні служби. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



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