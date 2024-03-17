У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори». Фото: ДАН

До окупованої Авдіївки приїхав броньований автомобіль з людьми в масках, який прокремлівські ЗМІ називають «виїзна група дільничної виборчої комісії особливого призначення». Зазначається, що до членів так званої комісії «записалися спортивні хлопці з «Народної дружини ДНР».





Свого обличчя вони не показують, з пропагандистами говорив «заступник голови виборчої комісії» з позивним «Байкал».







«Ми раніше приїжджали (до Авдіївки), привозили всякі гуманітарні набори, спілкувалися з мирним населенням, заздалегідь уже говорили про те, що найближчим часом будуть вибори, після чого, домовившись з деякими районами, люди збираються в невеликій кількості з метою безпеки і наша мобільна група виїжджає по всіх цих точках і дає можливість проголосувати», — розповів він.



Зазначимо, що 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області 10 березня стартувало дострокове голосування на «виборах» президента РФ, яке тривало до 14 березня. Основний етап «волевиявлення» пройде з 15 по 17 березня. Стаціонарні ділянки відкриються 17 березня.



Раніше в угрупуванні «ДНР» заявила, що з 25 лютого до 14 березня явка склала 57,84%.