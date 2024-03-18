Сенатор Линдси Грэм обещает поддержку Украине, но у США «есть и свои проблемы»

Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать Украину, однако «у американского народа тоже есть свои проблемы и потребности». Об этом на брифинге во время своего визита в Киев заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

«Мне достаточно сложно говорить об Украине, если я не говорю о границе США с Мексикой. Я здесь, чтобы сказать народу Украины: я хочу быть с вами. Но поймите, пожалуйста, что у Америки тоже есть свои проблемы», — сказал Грэм.

При этом, американский сенатор добавил, что украинцы мужественно защищают страну от российской агрессии и США будет поддерживать народ Украины.

«Когда я приеду домой, я расскажу: это не Ирак и Афганистан. Люди здесь хотят бороться. Вы выстояли. У вас почти ничего не было. Вы должны были упасть через четыре недели. Через два года вы все еще боретесь. Мы собираемся помочь вам. Но надо также понимать, что у американских налогоплательщиков и американского народа тоже есть потребности», — отметил Грэм.

Напомним,что 12 марта администрация президента США выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов. Это был первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года. В то же время в Белом доме обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины.