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Сенатор Ліндсі Грем обіцяє підтримку Україні, але «в США є і свої проблеми»

18 березня 2024, 20:11

Сенатор Ліндсі Грем обіцяє підтримку Україні, але «в США є і свої проблеми»

Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну, проте «американський народ теж має свої проблеми та потреби». Про це під час свого візиту до Києва на брифінгу заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

«Мені досить складно говорити про Україну, якщо я не говорю про кордон США з Мексикою. Я тут, щоби сказати народу України: я хочу бути з вами. Але зрозумійте, будь ласка, що Америка теж має свої проблеми», — сказав Грем.

При цьому американський сенатор додав, що українці мужньо захищають країну від російської агресії і США підтримуватиме народ України.

«Коли я приїду додому, я розповім: це не Ірак та Афганістан. Люди хочуть тут боротися. Ви вистояли. У вас майже нічого не було. Ви повинні були впасти за чотири тижні. Через два роки ви все ще боретеся. Ми збираємось допомогти вам. Але треба також розуміти, що американські платники податків та американського народу теж мають потреби», — зазначив Грем.

Нагадаємо, що 12 березня адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн. доларів. Це був перший пакет військової допомоги в Україні від США із грудня 2023 року. Водночас у Білому домі звернулися до Конгресу США із закликом якнайшвидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України.

 

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