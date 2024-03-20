Армия РФ за сутки 12 раз ударила по Донетчине: в ОВА показали последствия атак

Россияне обстреляли Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за сутки 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов со стороны россиян десятки поврежденных жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Новобахмутовке Очеретинской громады разрушены три дома. В Красногоровке повторно повреждена пятиэтажка.





Краматорский район. В Лиманской громаде повреждено пять домов: 3 в Заречном и 2 в Редкодубе. В Романовке Ильиновской громады повреждены 5 домов. В зоне поражения жилая застройка в Предтечином и Николаевке Константиновской громады. В Краматорске под ракетный удар попала промзона.





Бахмутский район. В Нью-Йорке ранен человек, повреждены 6 домов. В Часовоярской громаде повреждены 4 дома, в Северске — 1 дом. В Соледарской громаде под огнем Раздолевка и Федоровка, в Звановской — Переездное и Верхнекаменское.



Ранее мы писали, что за 19 марта российские оккупанты атаковали Донецкую область. Известно, что пятеро людей получили ранения.