Армія РФ за добу 12 разів вдарила по Донеччині: в ОВА показали наслідки атак

Росіяни обстріляли Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська протягом доби 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів з боку росіян десятки пошкоджених житлових будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Новобахмутівці Очеретинської громади зруйновано 3 будинки. У Красногорівці повторно пошкоджена п'ятиповерхівка.





Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Зарічному і 2 у Рідкодубі. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 5 будинків. В зоні ураження — житлова забудова у Предтечиному і Миколаївці Костянтинівської громади. У Краматорську ракетного удару зазнала промзона.





Бахмутський район. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки, у Сіверську — 1 будинок. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка і Федорівка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.



Раніше ми писали, що за 19 березня російські окупанти атакували Донецьку область. Відомо, що п'ятеро людей отримали поранення.