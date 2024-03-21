Російська ракета зруйнувала дитячий садок у передмісті Херсона

Зруйнований дитсадок у передмісті Херсона. Фото: кадр із відео

У Херсоні, вчора 20 березня, після 18:00 російські окупаційні війська атакували ракетою дитячий садок. Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.







«Залишились самі стіни. Жодного натяку навіть на тимчасове перебування у цьому закладі дошкільної освіти українських військових», — резюмували працівники дитячого садка.



Під час цієї ракетної атаки було також пошкоджено близько десятка приватних будинків.

Уламки ракети РФ. Фото: кадр із відео

«Залишилися самі стіни». Фото: кадр із відео

Зірваний дах дитсадка. Фото: кадр із відео

Уламки ракети РФ. Фото: кадр із відео

Вранці, 14 березня 2024 року, близько 10.00 росіяни з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по жіночому салону краси в Херсоні.



Раніше у Київській міській військовій адміністрації показали наслідки ракетної атаки російських окупантів на столицю України.



Нагадаємо, під час сьогоднішньої російської атаки силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було збито близько 30 російських ракет, у тому числі й балістичні.