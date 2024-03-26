Российская авиация сбросила КАБы на Центр детского и юношеского творчества в Белополье

Авиация РФ сбросила КАБы на Белополье. Фото: Сумская ОВА

Сегодня авиация РФ снова ударила по гражданской инфраструктуре Белополья: осуществлен авиационный удар с применением КАБ, информирует пресс-центр Сумской ОВА.



«В результате обстрела поврежден городской Центр детского и юношеского творчества и около 20 частных домов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Предварительно люди не пострадали», — заявили в горадминистрации.

Авиация РФ сбросила КАБы на Белополье. Фото: Сумская ОВА

Авиация РФ сбросила КАБы на Белополье. Фото: Сумская ОВА

Позже стало известно, что авиационный обстрел с пусками управляемых авиационных бомб (КАБ) оккупанты провели с самолета тактической авиации.



На месте зафиксировали три взрыва, в результате которых был поврежден городской Центр детского и юношеского творчества и около 20 частных домов.



Напомним, 25 марта, россияне ранили одного жителя Донецкой области — в Новогродовке.