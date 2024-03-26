Російська авіація скинула КАБи на Центр дитячої та юнацької творчості у Білопіллі

Авіація РФ скинула КАБи на Білопілля. Фото: Сумська ОВА

Сьогодні авіація РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Білопілля: здійснено авіаційний удар із застосуванням КАБ, інформує пресцентр Сумської ОВА.



«Внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу оперативно ліквідовано. Попередньо люди не постраждали», - заявили у міськадміністрації.

Авіація РФ скинула КАБи на Білопілля. Фото: Сумська ОВА

Авіація РФ скинула КАБи на Білопілля. Фото: Сумська ОВА

Згодом стало відомо, що авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) окупанти провели з літака тактичної авіації.



На місці зафіксували три вибухи, внаслідок яких було пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків.



Нагадаємо, 25 березня, росіяни поранили одного жителя Донецької області - у Новогродівці.