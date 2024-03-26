Окупанти продовжують катувати і страчувати українських військовополонених — ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) оприлюднила нові дані про катування українських військовополонених у полоні та різке зростання кількості достовірних повідомлень про страти захоплених українських військовополонених.



У доповіді ММПЛУ щодо ситуації з правами людини в Україні за грудень, січень та лютий наводиться інформація про інтерв'ю з 60 нещодавно звільнених українських військовополонених.



«Практично під час кожного інтерв'ю з українськими військовополоненими йшлося про те, що українських військовополонених катують російські військовослужбовці та посадові особи, застосовуючи побиття, електричний струм, погрози розстрілу, тортури тривалим перебуванням у незручному становищі та імітації розстрілу. Сексуальне насильство чинилося більш ніж половині військовополонених», — заявила глава ММПЛУ Даніель Белль.



Військовополонені стверджували, що не мали можливості спілкуватися зі своїми сім'ями, також у них не було задовільного харчування та медичної допомоги.



Отримані дані підтверджують раніше встановлені практики тортур, жорстокого поводження, смертей у полоні, тримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень та жахливих умов утримання полонених. Свідчення українських військовослужбовців, які потрапили в полон нещодавно та звільнені, вказують на те, що ці практики продовжуються.



Крім цього, ММПЛУ задокументувала достовірні повідомлення про страту не менше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках у період з грудня 2023 року по лютий 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів. ММПЛУ провела незалежну верифікацію трьох із згаданих випадків.



Доповідь ММПЛУ містить інформацію про інтерв'ю з 44 російськими військовополоненими, які перебувають в українському полоні, зазначивши, що, незважаючи на відсутність заяв про тортури в офіційних місцях інтернування російських військовополонених, деякі з них надали достовірні свідоцтва про тортури та жорстоке поводження. місцях їхнього тимчасового перебування після евакуації з поля бою.



Крім того, окупанти застосовують насильство не лише до українських військових, а й до цивільного населення. Протягом тримісячного періоду кількість жертв серед цивільного населення залишалася високою: через насильство, пов'язане з конфліктом, загинуло 429 цивільних осіб, ще 1 374 було поранено.



Раніше ми писали, що в Україні майже 30 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин чи тих, кого незаконно позбавили волі через повномасштабне вторгнення Росії.